KOKORIN, Delude ancora. Arriva nuovo vice-Vlahovic?

La ultime amichevoli della Fiorentina hanno dimostrato ancora una volta come il russo Aleksandr Kokorin sia un corpo estraneo al progetto tattico viola. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il classe '91, nonostante le indicazioni di italiano, appare in evidente difficoltà nel ruolo di prima punta. È possibile che i collaboratori di Commisso tornino a valutare con attenzione la possibilità di trovare un vice Vlahovic.