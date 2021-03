KOKORIN, Da oggi di nuovo disponibile per Iachini

Da oggi Sasha Kokorin sarà nuovamente in gruppo presso il Centro Sportivo Davide Astori, dove conoscerà il suo nuovo allenatore, Beppe Iachini. Il tecnico marchigiano conoscerà così il secondo elemento (l'altro è Malcuit) non presente in rosa nella prima parte di stagione e soprattutto inizierà a capire quali sono le condizioni dell’attaccante russo dopo l’infortunio alla coscia patito contro la Roma il 3 marzo scorso e se potrà contare su di lui: improbabile con il Genoa, possibile con l’Atalanta otto giorni dopo.