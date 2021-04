KOKORIN, Ancora a parte: quando potrebbe rientrare

Reduce da una brutta lesione, Aleksandr Kokorin, ieri, ha sostenuto una seduta personalizzata. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Nazione, il suo ritorno in campo se tutto andrà bene è previsto per il finale di stagione. Qualche minuto al termine del campionato, dunque, sembra possibile per l'attaccante russo, anche come segnale positivo in vista della prossima annata.