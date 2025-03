Kean promosso in Italia-Germania: partita dello "sbattimento", meriterebbe il gol

Viene promossa la prova di Moise Kean, centravanti dell'Italia, contro la Germania in Nations League. L'attaccante della Fiorentina ha riscosso solo voti positivi dalla critica sportiva nella sua prestazione di ieri sera a San Siro, come terminale offensivo della Nazionale di Spalletti sconfitta 2-1 dai tedeschi: "Possesso tedesco dominante: dura andare a pressare. Però con le uniche due chance, prima impegna Baumann e poi lo fa tremare", scrive La Gazzetta dello Sport sulla sua gara. "E’ quello che s’abbassa di più fra i due attaccanti per cercare di aiutare la squadra ad alzarsi. Ha anche l’occasione per segnare, trovando Baumann pronto: nella partita dello sbattimento, ci sta", si accoda il Corriere dello Sport, seguito poi dal giudizio di Tuttosport: "Interpreta con piglio giusto lo “sbattimento” che aveva profetizzato Spalletti. Meriterebbe pure il gol per quanto si danna, ma Baumann non è d’accordo".

Le pagelle di Kean in Italia-Germania:

La Gazzetta dello Sport, 6

Corriere dello Sport, 6

Tuttosport, 6,5