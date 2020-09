JUVENTUS, Mossa per riaprire lo stadio. Adesso...

La Juventus prova il contropiede per avere lo stadio aperto già il 19 o 20 settembre contro la Sampdoria. Il presidente del Piemonte, Cirio, ha dichiarato che tornare alla normalità è possibile e questo assist il club bianconero lo ha colto subito inviando al Cts il piano di approvazione per la riapertura dell'Allianz Stadium. La priorità in questo momento è considerata essere la scuola ed è difficile che già per la prima giornata arrivi un provvedimento di tale portata, ma esiste una chance che sia la Regione a far sì che il campionato, almeno sugli spalti abbia una doppia velocità. Juventus e Torino agiscono, le altre si muovono sotto traccia, facendo emergere la scarsa coesione del calcio italiano. L'idea, apprezzata dalla FIGC, è quella di aumentare la capienza dal 10% progressivamente al 20% per arrivare, dopo l'apertura iniziale di un solo settore, a stabilizzarsi sugli 8.000 spettatori (servirebbero 500 spettatori). Intanto dalla Lombardia si apre una possibilità che anche l'Atalanta abbia in mente di fare qualcosa di simile. A riportarlo è La Repubblica.