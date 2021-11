JUVE, Allegri ne ritrova due. Kean-Ramsey in dubbio

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport è possibile leggere anche un rapido punto sul “ritiro soft” della Juventus in vista della partita di sabato contro la Fiorentina. I bianconeri sono infatti al Hotel da oggi a sabato per preparare il match in cui Allegri ritroverà Cuadrado e Bentancur, tenuti a riposo in Champions. Rimangono in dubbio invece per noie muscolari Kean e Ramsey, con quest’ultimo che sembra più vicino al recupero.