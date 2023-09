JOVIC, Non è un'alternativa valida a Giroud. Rebic...

FirenzeViola.it

L'ex allenatore della Fiorentina Stefano Pioli, chiederà uno sforzo aggiuntivo al suo attaccante Olivier Giroud. La verità è che manca un'alternativa al francese. Limitato il contributo dell'ex Fiorentina Rebic, mentre il giovane Lazetic non ha praticamente mai giocato.

In estate, invece, sono arrivati Jovic (a costo zero dalla Fiorentina) e Okafor (preso a 14 milioni dal Salisburgo, mai arrivato in doppia cifra). I due per il momento non sono stati molto utilizzati da Pioli, che infatti - secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport - punterà ancora sull'ex bomber di Arsenal e Chelsea contro il Verona.