ITALIANO, Rotazione sì, turnover no con il Cagliari

In attesa di giocare ad Atene la finale di Conference League mercoledì 29 maggio, la Fiorentina domani sera alla Unipol Domus Arena affronterà il Cagliari. Una gara importante perché può regalare la certezza della qualificazione alla prossima Conference League. Non solo la trasferta in Sardegna può portare anche la carica giusta, sotto l'aspetto psicologico, in vista del match contro l'Olympiacos.

Per entrambi questi motivi, Italiano farà sì qualche rotazione, ma non un turn over totale. Piuttosto certi della presenza nell'undici di partenza Ranieri, che non gioca titolare dal 5 maggio, e Kayode, che nelle ultime sette ha collezionato appena 178 minuti. Discorso diverso per Bonaventura, Ikonè e Belotti che di rientro dai vair acciacchi fisici hanno bisogno di trovare la forma migliore in vista della finale. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.