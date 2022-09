ITALIANO, Ecco la sua resa: "Non so cosa fare"

Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio mai come stavolta Vincenzo Italiano desidera dal più profondo del suo cuore che possa arrivare il prima possibile quella benedetta sosta di fine settembre che, dopo un tour de force fatto di dieci partite in appena trentuno giorni, gli ha riconsegnato una Fiorentina in tutto e per tutto lontana parente di quella che appena un anno fa era riuscita a sorprendere l’Italia intera: lenta, spuntata e soprattutto incerottata. Logico che il rammarico dopo il pesante passivo di Istanbul - quinta gara di fila in cui i viola non sono riusciti a mantenere la propria porta imbattuta - sia tanto.

La preoccupazione adesso inizia ad essere davvero tanta e Italiano non riesce ormai più a nasconderla: "Eppure, fino al primo gol del Basaksehir, non avevamo giocato malissimo ma questo ko è un brutto colpo per noi, perché eravamo venuti in Turchia con ben altri propositi: ci siamo sgretolati alla prima difficoltà e gli episodi non ci girano bene. Tutto ciò ci sta capitando troppo spesso. Mi dispiace, non so sinceramente come dobbiamo cercare di rimediare a questa situazione che ci penalizza".