INTER, Futuro a stelle e strisce? C'è la pista SPAC

"Inter, c'è la pista della spac Usa", questo il titolo di Milano Finanza. Il futuro del club nerazzurro potrebbe essere a stelle e strisce. Tuttavia non si tratterà del fondo di private equity Bc Partners, visto che la trattativa è stata congelata per l'ampia distanza fra domanda e offerta. Come scrive il quotidiano sta prendendo forma l'opzione di una SPAC (Special Purpose Acquisition Company) che sta ultimando la raccolta di circa un miliardo di dollari negli Stati Uniti per essere poi quotato a Wall Street. Dietro a questa spac ci sarebbe un imprenditore statunitense pronto a scommettere sul calcio in Italia come fatto ad altri suoi connazionale, anche se al momento investire nel calcio italiano non è poi così redditizio. Restano valide anche le opzioni finanziare che riguardano Oaktree, Fortress e Bain. Intanto il club è al lavoro per emettere il bond da 250 milioni con cui rilevare il 31% in mano a Lion Rock, scrive il quotidiano.