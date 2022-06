INGAGGI, Obiettivo 70-75 milioni: ecco la situazione

Come scrive il Corriere dello Sport, l’obiettivo della Fiorentina per il futuro monte ingaggi e di 70-75 milioni. Rendere la squadra più competitiva ottimizzando i costi, insomma. Diversi addii daranno ossigeno alle casse viola, vedi Callejon (2,2 milioni), Odriozola (1,5), Brancolini (0,1) e i due punti interrogativi Piatek (1,5) e Torreira (1,8). Ovvero 7 milioni di risparmio, 4 in caso di permanenza degli ultimi due. Una valutazione andrà fatta poi anche sui tesserati che dal 5 luglio saranno di nuovo al lavoro a Firenze dopo aver concluso le rispettive esperienze in prestito: da Pulgar a Kouame passando per Ranieri e Rasmussen (e gli ex Primavera) ballano infatti circa 6 milioni di euro di ingaggi In attesa di capire il futuro di Zurkowski.