Il riscatto di Gosens è cosa fatta anche se mancano 3 presenze all'obbligo

L'edizione odierna di Tuttosport ipotizza le possibili scelte di Raffaele Palladino in vista dell'Empoli facendo un focus sulle fasce, dove complice l'assenza di Dodo la Fiorentina è un po' in emergenza. Dovrebbe essere Folorunsho a prendere il posto del brasiliano, mentre il piano B potrebbe essere schierare Parisi su quella fascia. L'ex Empoli però è anche l'alternativa sulla sinistra a Gosens, che dopo il rientro con gol in campionato a Cagliari andrà gestito.

Il riscatto è cosa fatta. Per quanto riguarda il laterale tedesco, il quotidiano riporta come ormai il riscatto dall'Union Berlino sia ritenuto cosa fatta. La Fiorentina verserà nelle casse del club tedesco i 7,5 milioni di euro pattuiti la scorsa estate, mancano tre presenze per arrivare all'obbligo di riscatto ma non ci sono dubbi sul fatto che Gosens vestirà la maglia della Viola anche la prossima stagione.