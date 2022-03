IL PEGGIORE, Per Piatek neanche una sufficienza

Nonostante l’autogol che ha deciso ed indirizzato l’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, non è Lorenzo Venuti il peggiore in campo della Fiorentina contro la Juventus. Al terzino viola infatti alcuni quotidiani, per primi La Nazione e Il Corriere Fiorentino, hanno assegnato la sufficienza appellandosi alla grande dose di sfortuna. La poco ambita palma va invece a Krzysztof Piatek, che non raccoglie neppure una sufficienza tra i vari organi di carta stampata, ricevendo anzi insufficienze nette da Nazione, Gazzetta dello Sport e Tuttosport: per lui fatale la marcatura di De Ligt, che non gli ha lasciato respiro e possibilità di staccarsi.

I VOTI DI PIATEK

Corriere Fiorentino: 5,5

Corriere Sport: 5,5

La Nazione 5

Gazzetta: 5

Tuttosport: 5

FirenzeViola: 5,5