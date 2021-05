IL MIGLIORE, Vlahovic: una spanna sopra gli altri

È Dusan Vlahovic, come era prevedibile, il migliore della Fiorentina nella gara di ieri contro il Bologna. I quotidiani hanno deciso all'unanimità dopo la doppietta siglata e i conseguenti 19 gol in stagione. Molto bene anche Bonaventura. Ecco i voti per il serbo:

La Gazzetta dello Sport: 7,5

La Nazione: 7,5

Corriere Fiorentino: 7,5

Corriere dello Sport-Stadio: 8

Tuttosport: 7,5

FirenzeViola.it: 7,5