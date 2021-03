IL MIGLIORE, Ribery: è l'interruttore della Viola

I principali quotidiani sportivi, questa mattina, hanno eletto Franck Ribery come miglior giocatore viola durante la gara di ieri tra Fiorentina e Roma. Quando il gioco della Fiorentina prende luce- si legge sul Corriere dello Sport-Stadio - è perché lui gira l’interruttore. Gioca ovunque ci sia bisogno della sua classe. E’ suo l’assist per l’occasione di Vlahovic, ma il pezzo migliore della sua gara è la partenza del contropiede della propria metà, quando incenerisce Mancini e gli scappa via con una progressione incredibile. L’uno a uno arriva grazie a un altro contropiede con una gestione della palla da campione". Di seguito i voti di tutti i quotidiani:

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 7

La Nazione: 6,5

Corriere Fiorentino: 6,5

Tuttosport: 6,5

Repubblica: 7

FirenzeViola.it: 6