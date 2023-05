IL MIGLIORE, Il suo gol riapre tutto: fioccano 7 per Jovic

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

La Fiorentina ieri ha rimontato in tre minuti la Roma, fissando il risultato sul 2-1. Le reti prima di Jovic e poi di Ikonè hanno consegnato tre punti alla squadra Viola e soprattutto hanno ridato fiducia dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter. I quotidiani hanno premiato in particolare l'attaccante serbo con voti che si aggirano tutti intorno al 7. Soltanto per il Corriere Fiorentino (con il 7,5 a Cerofolini) e il Corriere dello Sport-Stadio (con il 7,5 a Kouame) il migliore in campo non è Luka Jovic. Di seguito le valutazioni:

Nazione 7

Corriere Fiorentino 7

Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 7

Corriere dello Sport-Stadio 6,5

La Repubblica (Firenze) 7

Il Tirreno 7