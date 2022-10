IL MIGLIORE, Giornali si dividono tra Jovic e Kouame

Non sono tutti d'accordo i quotidiani di questa mattina nel premiare il migliore in campo nella vittoria di ieri sera in Conference. Secondo diversi è Luka Jovic, un gol in scivolata da cobra slavo un errore nell’area piccola che Italiano guarda incredulo allargando le braccia e imprecando in siciliano, poi di testa la rete del raddoppio su respinta del portiere. Altri 2 errori, ma il ritorno su buoni livelli è evidente. Ma per molti altri è Christian Kouame, il più pericoloso, ha il passo dell’attaccante vero ed offre anche l’assist a Jovic.