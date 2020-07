IL MIGLIORE, Dragowski e Ribery sono a pari merito

Equilibrio assoluto stamani tra Bartlomiej Dragowski e Franck Ribery nelle pagelle dei quotidiani. I due viola figurano come i migliori in campo della squadra di Beppe Iachini e per giunta con lo stesso voto: 7. Se La Gazzetta dello Sport e Tuttosport lo attribuiscono al portiere polacco, per il Corriere Fiorentino e il Corriere dello Sport è il voto da accostare all'attaccante ex Bayern Monaco. La Nazione, invece, non fa differenza: reputa le prestazioni di Dragowski e Ribery soddisfacenti allo stesso modo.