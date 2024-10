IL MIGLIORE, Cataldi e Colpani top. Ok tutti i viola

FirenzeViola.it

Solo voti positivi per i giocatori viola dopo la vittoria per 6-0 sul campo del Lecce. A prendersi la scena però sono stati soprattutto gli autori delle due doppiette che hanno steso i salentini, Cataldi e Colpani. Primo doppio sigillo in viola per l'ex Monza e prima doppietta invece della carriera in Serie A per il centrocampista romano che addirittura per La Nazione è da 8,5 in pagella. Da sottolineare anche l'ottima prestazione, e gli ottimi voti, di Beltran, entrato a freddo dopo neanche 10 minuti di gioco per sostituire l'infortunato Albert Gudmundsson, e di Dodo.

I VOTI DI CATALDI

La Gazzetta dello Sport, 8

Corriere dello Sport-Stadio, 8

Tuttosport, 7,5

La Nazione, 8,5

Corriere Fiorentino, 8

La Repubblica, 8

I VOTI DI COLPANI

La Gazzetta dello Sport, 7,5

Corriere dello Sport-Stadio, 8

Tuttosport, 7,5

La Nazione, 8

Corriere Fiorentino, 7,5

La Repubblica, 8