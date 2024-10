IL COMMENTO, Questa Viola non può fare a meno dei migliori

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Attraverso le pagine odierne de La Nazione, il collega Stefano Cecchi ha detto la sua dopo la vittoria della Fiorentina a San Gallo: "Anche a San Gallo nel primo tempo la squadra B, con i suoi 9 cambi rispetto a Lecce, ha infatti palesato evidenti limiti tecnici e caratteriali. Una squadra incapace di accendere la partita, di dettare la propria legge sportiva contro una compagine modesta quale quella svizzera.

Poi nel secondo tempo una strigliata motivazionale nello spogliatoio qualcosa ha corretto ma alla fine per ribaltarla altri 4 titolari sono stati costretti a entrare. [...] In una squadra che ha scelto un’altra via al collettivismo pallonaro, che alla manovra d’insieme dal terzino alla punta predilige la giocata singola e lo spunto individuale, dei singoli migliori non si può fare a meno".