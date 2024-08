IL COMMENTO, La difesa a tre sta causando disastri

FirenzeViola.it

Alberto Polverosi, opinionista ed editorialista del Corriere dello Sport-Stadio, nell'edizione odierna del quotidiano ha parlato delle difficoltà riscontrate dai viola in queste prime apparizioni stagionali, in particolare nell'ultima gara contro la Puskas Akademia:

"[...] Non è facile tenere tutto insieme perché quello che si è visto giovedì sera al Pancho Arena è ancora negli occhi terrorizzati dei fiorentini. Da almeno quattro anni sulle rive dell’Arno non si vedeva una squadra-non squadra come quella di Palladino. Una partita di niente, sorella legittima (e perfino più sgraziata) di quella di domenica scorsa col Venezia.

Troppi problemi in queste prime settimane di calcio vero.

La difesa: il passaggio alla linea a tre sta causando un disastro dietro l’altro. Nelle quattro partite ufficiali, Parma e Venezia in campionato, Akademia Puskas in Conference, non c’è stato un solo difensore immune da colpe evidenti, addirittura clamorose".