IL COMMENTO, Chi scrive i testi a Palladino? Ora calcio vero

© foto di Federico De Luca

Il collega Benedetto Ferrara, sulle pagine di oggi de La Nazione, si esprime così commentando le parole del tecnico Raffaele Palladino dopo la vittoria in Conference League: "E comunque la vera domanda è: chi scrive i testi a Palladino? D’Annunzio? “Biraghi si è dimostrato un uomo vero a giocare nella posizione di centrale.” Oppure ChatGPT, che ha risposto alla domanda: “Scrivimi un testo da dopo partita di quelli in cui non si dice niente ma ci si tiene buoni tutti.” “Ci sono molti aspetti positivi nella nostra prestazione. Innanzitutto posso contare su tutta la squadra ed in secondo luogo abbiamo mantenuto la porta inviolata.” L’intelligenza artificiale sa il fatto suo. Ma va bene così".

E poi: "Dopo la vittoria, ora arriva un avversario serio e le cose buone viste giovedì dovranno confermarsi. Adlì piace, ha piedi buoni e visione di gioco. Speriamo che il tempo gli dia ragione. Elegante anche il giovane Richardson, con margini di miglioramento. Beltran resta un mistero, Ikonè il suo maestro e Sottil un fenomeno incompreso. Ricordiamo che ciascuno ha sempre la possibilità di ribaltare un giudizio negativo. Almeno una partita di coppa ce la siamo levata di torno. Ora c’è il Milan: torniamo al calcio vero. Forza ragazzi, sorprendeteci!"