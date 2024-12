IL COMMENTO, A Babbo Natale chiediamo tre giocatori

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

All'interno delle pagine de La Nazione è possibile leggere un editoriale a firma del noto giornalista Benedetto Ferrara. Queste le sue parole sul mercato di gennaio: “Qualche giocatore partirà, ma non ci sarà da strapparsi i capelli. Altri arriveranno. Girano molti nomi e molte ipotesi.

In estate Pradè e Goretti hanno dimostrato di saper fare le cose perbene e sicuramente terrà fede alle sue dichiarate ambizioni. Noi intanto ci limitiamo a mettere una letterina sotto l’albero: caro Babbo Natale, visto che sono stato buono, il 25 aspettiamo un esterno offensivo, un centrocampista e un vice Kean. Nel caso in cui tu ritenga che serva altro, non ci offendiamo. Nel caso in cui dubbi stiate dell’esistenza di Babbo Natale, vi ricordiamo che avete creduto in quella di Sabiri, quindi abbandonato ogni dubbio e tanti auguri di cuore a tutti voi”.