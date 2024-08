IKONÉ, Può partire con un prestito con obbligo a 12 mln

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Non solo spazio agli acquisti, ma anche e soprattutto alle cessioni: la Fiorentina, in quest'ultima settimana di mercato, dovrà infatti liberarsi del peso di alcuni giocatori ritenuti ai margini del progetto. Come sottolinea La Nazione, contrariamente a quanto fatto presagire all'inizio del calciomercato, il destino di Kouamé dovrebbe legarsi nuovamente a Firenze, con il club viola intento a rifiutare le offerte arrivate fino a questo momento.

Chi sarebbe pronto invece a liberarsi dopo più di due stagioni è Jonathan Ikoné. Il francese ieri è rimasto escluso dal match per motivi legati al mercato. Come sottolinea il quotidiano, le maggiori pretendenti sarebbero le inglesi Wolverhampton e Leicester. La formula con cui il giocatore potrebbe lasciare Firenze potrebbe ricalcare quella di Nico González, ovvero un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato ad una dozzina di milioni.