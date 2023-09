IKONE, Il ritorno della freccia. E Italiano può sorridere

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) è presente un focus legato al ritorno tra i convocati di Jonathan Ikoné, che per la prima volta in questo avvio di stagione prenderà parte a una gara della Fiorentina dopo i problemi accusati in estate: l'esterno era out da inizio agosto quando dopo l’amichevole col Newcastle accusò una botta che lo ha messo ko per un mese e mezzo. Nelle ultime due settimane aveva alternato allenamenti in gruppo ad altri differenziati e personalizzati. Negli ultimi giorni, dopo aver saltato anche la trasferta di Conference, era comunque tornato a pieno regime insieme ai suoi compagni.

Il ritorno nella lista dei convocati è un ottimo segnale per Italiano, che sul francese ha sempre puntato molto per imprevedibilità, rapidità, abilità nell’uno contro uno e dunque nel creare superiorità numerica con le sue giocate. Non dovrebbe partire tra i titolari con l’Udinese, anche perché occorrerà un po’ di tempo e alcuni spezzoni di gara, per riprendere il ritmo. Ma averlo a disposizione è già un’ottima base di partenza.