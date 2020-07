IACHINI, A Roma ora va a caccia del suo "sette bello"

Spazio ai temi della sfida di questa sera tra Roma e Fiorentina sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino. Come scrive il quotidiano, il tecnico viola Beppe Iachini ci ha preso gusto e adesso non vuole che la striscia di risultati positivi si interrompa. Stasera a Roma la Fiorentina scenderà in campo per provare a raccogliere il settimo consecutivo: fin qui tre vittorie e tre pareggi. Certo, la stagione in generale resta in chiaroscuro ma chiudere in crescendo sarebbe il viatico migliore per aprire il nuovo ciclo che comincerà di pari passo col prossimo campionato. Inoltre l’allenatore sa che, per giocarsi le chance di rimanere saldo sulla panchina viola, vanno evitati passaggi a vuoto. Insomma, la sfida dell’Olimpico non può essere una passerella di fine stagione. Come del resto non lo era stata la sfida di San Siro contro l’Inter di pochi giorni fa. Anzi, Beppe Iachini ci tiene a dare ancora più valore a quel risultato.