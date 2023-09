TUTTOSPORT, Stop Nico. Italiano pensa a come sostituirlo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

"La speranza tra i viola è non rimpiangerlo troppo", così inizia l'articolo di TuttoSport che tratta del possibile forfait di Nico Gonzalez contro l'Udinese. L'argentino domenica potrebbe saltare la sua prima partita da questo inizio di stagione. Il dolore fra anca e addome avvertito dopo una botta subita a Genk non è passato.

Gli accertamenti sono stati rinviati ad oggi e serviranno per avere un quadro più chiaro dell'infortunio. Vincenzo Italiano si augura che non sia nulla di grave, dato che Nico è il trascinatore di questa Fiorentina, oltre che il capocannoniere.

Il tecnico sta studiando come sostituirlo e Kouame è il favorito, a meno che Italiano non decida di schierare per la prima volta la coppia Nzola-Beltran. Il centravanti angolano, il 26 febbraio scorso, proprio contro l'Udinese, ha segnato la sua ultima doppietta in Serie A, permettendo allo Spezia di rimontare e portar via un punto.