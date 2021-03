TUTTOSPORT, Prandelli rischia. Iachini non in pole

Secondo quanto riporta Tuttosport, un'altra sconfitta e le conseguenze sono intuibili: "Io a rischio? Come tutti gli allenatori", le parole di Cesare Prandelli. Tra l'altro l'eventuale k.o. sarebbe il quinto nelle ultime sei gare. Non hanno trovato conferma - si legge - le voci secondo cui Beppe Iachini sarebbe stato preallertato, ma il clima è teso. Per la classifica, per i tifosi autori di uno striscione dai toni minacciosi e ovviamente per il presidente Commisso.