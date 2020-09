TUTTOSPORT, Piano Toro. Torreira sceglie i granata

L'edizione odierna di Tuttosport ricorda della concorrenza del Torino alla Fiorentina per arrivare all'obiettivo Lucas Torreira, attualmente in forza - ed esubero - all'Arsenal. Il presidente granata Urbano Cairo non ha smentito l'interessamento, regista che il nuovo tecnico Giampaolo ha messo in cima alla lista della spesa e dal quale ha ottenuto anche piena disponibilità. Così, assieme al ds Vagnati, ecco che è stata studiata la strategia per centrare il colpo: prestito oneroso con l'inserimento di un obbligo di riscatto. L'uruguayano, si legge, avrebbe fatto sapere ai suoi dirigenti di preferire l'opzione granata a quella viola, anche per via del profondo rapporto di stima e conoscenza professionale che lo lega a Giampaolo.