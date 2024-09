TUTTOSPORT, Per la Dea primo match nel "nuovo" stadio

FirenzeViola.it

Se da una parte la Fiorentina naviga nell’incertezza di un nuovo stadio, che rimarrà un cantiere ancora per i prossimi anni, c'è chi, come l'avversaria odierna della Viola, l'Atalanta, ha invece completato definitivamente il proprio impianto. Come riporta Tuttosport, quella di oggi contro la squadra di Palladino sarà la primissima partita ufficiale nel nuovo Gewiss Stadium completamente ristrutturato: "Una struttura fantastica, sarà una festa" ha ribadito il tecnico dell’Atalanta, che si augura di poter contare sul supporto di tutti i propri tifosi per battere i gigliati.