TUTTOSPORT, Obiettivo 1ª vittoria in trasferta dell'anno

La Fiorentina si presenterà a Salerno andando a caccia di una vittoria in trasferta che in campionato manca dal dicembre scorso, quando Biraghi e compagni si imposero per 0-1 a Monza, che darebbe ai viola uno slancio in classifica per avvicinare il Napoli. Lo scrive questa mattina Tuttosport, che vede in Kouamé l'incaricato per reggere il peso dell'attacco viola all'Arechi.

L'ivoriano agirà da prima punta dopo che giovedì sera ha svolto una delle sue migliori partite. Il suo futuro è ancora incerto, visto che il contratto scadrà giugno e la società non sfrutterà l'opzione di rinnovo per un altro anno ma, precisa il quotidiano, la volontà delle due parti è comunque quella di proseguire insieme. I discorsi per il rinnovo tuttavia, a cifre più basse di quelle attuali, verranno fatte dopo queste partite decisive.