TUTTOSPORT, Kean suona la carica per gli Azzurri

Dopo la cocente delusione di Euro 2024, l'Italia farà la sua prima apparizione ufficiale nella giornata di venerdì 6 settembre alle 20.45 allo Stade de France, contro la Francia, in una gara valida per le qualificazioni alle fasi finali della UEFA Nations League. Per la prima volta dopo mesi, questa pausa delle nazionali riguarderà anche un giocatore della Fiorentina: Moise Kean. In edicola, Tuttosport si sofferma sulle possibilità del neo-acquisto viola, che con un inizio scoppiettante ha colpito il CT Spalletti, il quale ha dichiarato: «Moise sta giocando con continuità, ho parlato con Palladino ed è entusiasta delle qualità del suo giocatore. Tutti noi nutriamo grande fiducia nelle sue capacità».

L’attaccante nato a Vercelli, invece, ha dichiarato sui canali della FIGC: «È bello ritrovare questa maglia, i compagni, il mister e avere la possibilità di difendere questi colori. Ho imparato molto in questi mesi, anche dalle esperienze negative. Martedì mi sono allenato a parte, ma era una cosa concordata visto che avevo giocato con la Fiorentina giovedì in coppa e domenica in campionato».