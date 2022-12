TUTTOSPORT, Idea Hrustic del Verona: il punto

L'edizione odierna di Tuttosport si concentra sul calciomercato in uscita della Fiorentina e sui possibili acquisti della dirigenza viola. Se nelle prossime settimane Zurkowski e Maleh dovessero lasciare Firenze per andare a giocare altrove così da ottenere più minutaggio, Vincenzo Italiano si ritroverebbe scoperto. Ecco che spunta il nome di Ajdin Hrustic, classe '96 dell'Hellas Verona arrivato in gialloblù dal Francoforte la scorsa estate per sostituire Barak, passato anche lui in viola. Il giocatore australiano (Hrustic ndr.), reduce dal Mondiale, in attesa di sviluppi, è monitorato dalla Fiorentina. Può giocare sia da centrale che da trequartista.