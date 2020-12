TUTTOSPORT, Fiorentina, pronti via è di nuovo bolla

Il Covid ha colpito ancora e - scrive Tuttosport - stavolta non ha risparmiato Cesare Prandelli. Asintomatico, il tecnico è già in isolamento così come il gruppo squadra è dovuto tornare in bolla, da cui era uscito di recente dopo la negativizzazione di Callejon al virus. L'esito è arrivato dai controlli fatti martedì, dunque i giocatori si sono sottoposti ieri mattina a un secondo giro di tamponi e sono risultati tutti negativi. In un momento simile, tutto avrebbe voluto Prandelli tranne che questo. A ciò va aggiunto il pessimismo montante di Rocco Commisso, che in risposta a una lettera inviatagli dal viola club "Scoglio-Nati viola" ha ammesso che "per come si stanno mettendo le cose un nuovo stadio per la Fiorentina può rimanere solo un sogno forse irrealizzabile".