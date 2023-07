TUTTOSPORT, Da Dia a Nzola: le idee d'attacco viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna di TuttoSport si dedica anche al mercato della Fiorentina. Come riportato dal quotidiano, non risultano offerte formali per Amrabat né dalla Spagna, né dall'Inghilterra, né dall'Arabia. Per quanto riguarda la difesa, la Viola data la cessione di Igor, sta valutando diverse opzioni: Nikolaou dello Spezia, Murillo del Corinthias e Lucas Beraldo. Su quest’ultimo c’è però la concorrenza di Atalanta, Sassuolo e Udinese. In attacco la Fiorentina sta monitorando: Dia della Salernitana, Fullkrug del Werder Brema e sullo sfondo c’è anche Nzola dello Spezia.