TIRRENO, Kouame jolly di Italiano. E ora punta al rinnovo

Christian Kouame, uno dei giocatori viola più chiacchierati in estate, fra quelli che sembravano sul punto di fare le valigie per tornare al Genoa (che lo ha corteggiato fino all’ultimo giorno), trasferirsi in Francia al Lorient pronto a mettere sul piatto 10 milioni di euro o, secondo indiscrezioni, volare in Russia allo Spartak Mosca, è rimasto a Firenze e si sta dimostrando una pedina importantissima per Italiano e tutta la squadra. Come scrive Il Tirreno, l’allenatore lo ha sempre stimato e considerato un jolly prezioso per le sue qualità, la sua corsa ma anche l’atteggiamento propositivo e la disponibilità sempre data con il sorriso e la voglia di aiutare la squadra.

Ecco perché ha chiesto e ottenuto dalla società di toglierlo dal mercato e la stessa dirigenza ha già avviato le manovre per far scattare l’opzione sul contratto in scadenza l’anno prossimo puntando a prolungarglielo fino al 2027.