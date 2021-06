STADIO, Esterni, è corsa a 3: Guedes, Gonzalez e...

Spazio al mercato sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio: come spiega oggi il giornale, la Fiorentina prova a stringere le maglie per Gonçalo Guedes, esterno offensivo della Nazionale portoghese di proprietà del Valencia. È lui la prima scelta dei viola, una delle ali da dare a Gennaro Gattuso per far “decollare” il suo gioco fin da subito. I colloqui con Jorge Mendes, il procuratore del giocatore (ma anche di Rino), a Milano dalle scorse ore, stanno andando avanti fitti. Ci si sta spingendo fino alla soglia dei 20 milioni per il cartellino (magari coi bonus), con un contratto di cinque anni da proporre al calciatore. Tra i profili sotto osservazione, nelle ultime ore è emerso anche il nome di Nicolas Gonzalez, 23 anni, esterno argentino dello Stoccarda, già nella rosa della nazionale e valutato oltre 20 milioni. Altro candidato è Riccardo Orsolini del Bologna.