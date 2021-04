REPUBBLICA, Vlahovic e Ribery, 147 giorni dopo

Centoquarantasette giorni dopo - scrive l'edizione odierna di Repubblica - Beppe Iachini torna sul campo e lo farà in casa del Genoa, con due punti in più della Fiorentina. Il tecnico marchigiano intende dimostrare che sette gare, in fondo, erano poche per valutare il suo lavoro. Nelle ultime dieci sfide del campionato, il calendario dice che la Fiorentina affronterà al Franchi le più forti e in trasferta avrà molti scontri diretti. Si riparte da Genova, dove in attacco giocherà Vlahovic, con al suo fianco Ribery: il francese col Milan ha segnato il suo secondo gol stagionale, Iachini si augura che in queste ultime dieci sfide possa mettere a segno qualche altra rete pesante.