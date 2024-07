REPUBBLICA, Movimenti in difesa. Interesse per Valentini

L'edizione odierna de La Repubblica analizza il mercato della Fiorentina che, oltre alla necessità di regalare a Palladino dei rinforzi a centrocampo, in queste ultime ore potrebbe portare in dote al nuovo tecnico un nuovo difensore centrale. Si tratterebbe di Nicolas Valentini del Boca Juniors. Quello arretrato è, per il momento, il pacchetto più completo della rosa viola ma, giocando a tre, il numero dei centrali deve aumentare. Oltre a Quarta, Milenkovic e Ranieri serve un altro centrale di pari livello a cui affiancare un giovane di belle speranze. L'altra ipotesi è che Valentini vada a sostituire Milenkovic, la cui cessione per il momento sembra possibile ma non probabile. La riflessione sul serbo, in caso di offerte vantaggiose, sarebbe legata al suo contratto elevato da circa 3 milioni a stagione.

Valentini, accostato ai viola già nel mercato di gennaio, è il nome al momento più in auge. Forte fisicamente e abile a giocare sia in una difesa a tre che a quattro, il centrale argentino classe 2001 ha voglia di provare un'esperienza in Europa, tanto da entrare in rotta di collisione con il club di Buenos Aires. Tra le alternative, difficili le piste che portano a Josip Sutalo dell'Ajax, per il quale ci sono tante concorrenti tra Inghilterra e Germania, e a Logan Costa del Tolosa. Quest'ultimo ha un prezzo elevato e, viste le caratteristiche molto simili a Milenkovic, se arrivasse sarebbe un segnale della probabole partenza del serbo.