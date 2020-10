REPUBBLICA, Martinez Quarta è record e speranze

"Martinez Quarta, record e speranze per la difesa viola". Così titola nelle sue pagine dedicate allo sport l'edizione fiorentina di Repubblica di oggi. Tra pochi giorni la Fiorentina potrà abbracciare ufficialmente il suo nuovo acquisto Lucas Martinez Quarta, dopo che questo ha sfornato ottime prestazioni con la maglia dell'Argentina. Trasferimento record per il River Plate, che al netto dei bonus incasserebbe 12 milioni oltre a una percentuale sulla futura rivendita. Gli interessamenti per lui non mancavano: dalla Spagna, con Betis, Celta e Villarreal, fino al Leeds di Bielsa. Le due milanesi, Inter e Milan, in passato ci avevano fatto più di un pensierino, ma adesso è viola: da giovedì dovrebbe essere a disposizione di Iachini. L'argentino è la nuova speranza per la difesa viola.