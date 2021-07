REPUBBLICA, Kokorin va di corsa: sarà il jolly viola

Sulle pagine odierne de La Repubblica (edizione Firenze) si parla in maniera diffusa questa mattina di Aleksandr Kokorin e della stagione di rilancio che attende il russo dopo una seconda parte di annata del tutto anonima: l'estate fiorentina dell'ex Spartak è iniziata in anticipo rispetto ai compagni, con giorni di lavoro al centro sportivo prima dell’inizio ufficiale della stagione. L’idea è quella di voler sovvertire opinioni ed etichette appiccicate addosso dopo primi i primi sei mesi in viola misteriosi, fatti di solo novantuno minuti giocati, quattro presenze e un infortunio che lo ha condizionato ;parecchio. Kokorin è considerato dai dirigenti uno di quei giocatori da cui ripartire nella Fiorentina di Italiano, un jolly offensivo in grado di essere vice Nicolas Gonzalez ma anche vice Vlahovic. Anche le voci di mercato provenienti dalla Russia si sono arrestate presto: la Fiorentina vuol tenerlo, o comunque se mai dovesse cederlo farlo a una cifra congrua con l’investimento di gennaio, cifre che lo tengono a riparo da assalti o grandi offerte.