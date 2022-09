REP. FI., Viola, parte il sogno europeo in stile Roma

Sulle pagine interne di sport de La Repubblica Firenze si parla questa mattina del match tra Fiorentina e RFS. Come spiega il quotidiano, già da stasera in palio ci sono gli ottavi di finale di Conference League. È bene ricordarselo, quando si inizia un girone che mette in palio tante gare e alcune trasferte che si preannunciano molto dispendiose anche e soprattutto dal punto di vista delle energie mentali. La Fiorentina torna a vivere una notte europea. Una notte vera, senza playoff da dentro o fuori, con la consapevolezza di essersi guadagnata ogni centimetro di questa competizione sul campo. Tramite risultati, sacrifici, il lavoro quotidiano in allenamento, il sogno di poter arrivare in fondo come l’anno scorso ci è riuscita la Roma di Mourinho.