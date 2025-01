REP.FI., Salvate il soldato Comuzzo: ora deve riposare

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Salvate il "soldato" Pietro Comuzzo. Inizia così il pezzo che oggi La Repubblica (ed. Firenze) dedica al centrale della Fiorentina, vittima del primo vero momento di flessione della sua carriera. Al di là delle critiche, è naturale che ci sia un momento di calo per un elemento del genere. Proprio a questa età, proprio considerando che questa sia la sua prima stagione non solo da titolare ma da leader della difesa. Arrivare a certi livelli è meraviglioso, confermarsi e dare continuità alle prestazioni non così scontato.

Nella crisi di gioco e di risultati che sta attraversando la Fiorentina, c’è anche il periodo non certo tra i più brillanti che sta vivendo Comuzzo. Ma adesso potrebbe essere arrivato il momento di rifiatare. La sfida con la Lazio l’occasione per permettere al tecnico di inserire un compagno di reparto finito nel dimenticatoio: Marin Pongracic. La mossa per consentire a Comuzzo di riposare per tornare più fresco che mai.