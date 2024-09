REP. FI, Rebus Beltran: dove mettere il Vichingo?

FirenzeViola.it

Era stato il 'colpo' dell'estate 2023: 25 milioni sborsati in totale per prelevare l'attaccante titolare del River Plate, una mossa che aveva elettrizzato tutto l'ambiente viola. A più di un anno dal suo arrivo in Italia, Lucas Beltran rimane ancora un calciatore difficilmente inquadrabile. Ne parla la Repubblica edizione Firenze, che cerca di capire dove e come possa essere utile alla nuova Fiorentina di Palladino: in questi giorni un focus particolare sarà sull’argentino: autore di dieci gol al primo anno in viola, in questo avvio di campionato ha stentato e non poco. Certo, le attenuanti ci sono, dalla preparazione fatta giocando le Olimpiadi e non con la squadra fino all’arrivo in gruppo soltanto i primi giorni di agosto, ma la sensazione è che con Palladino si sia ritornati a quella casella di partenza che ha a lungo condizionato il rapporto tra Italiano e Lucas lo scorso anno: un enigma tattico che, fino alla svolta di dicembre in cui Beltran ha agito da trequartista alla spalle di Nzola prima e di Belotti poi, aveva visto l’argentino collocato in tutte le posizioni offensive senza trovare il bandolo della matassa, da centravanti che doveva tener botta spalle alla porta, a seconda punta di raccordo.

In queste prime gare è stato provato sia da punta in alternativa a Kean che, col Monza, come trequartista, esperimenti che sono serviti a Palladino per capire su quale tasto battere per far rendere al meglio l’argentino: per come intende il ruolo del centravanti il tecnico serve una punta abile a giocare spalle alla porta, a tenere palla uno contro uno, a usare il fisico per favorire gli inserimenti dei trequartisti, a finalizzare i cross dagli esterni. Cose che per caratteristiche Beltran non può offrire: ecco quindi che, secondo Repubblica, la posizione vista con il Monza, da trequartista di sinistra, sarà riproposta ancora, in attesa del rientro di Gudmundsson oppure Beltran potrebbe giocare insieme all’islandese dietro Kean, il cui vice sarà Kouamé.