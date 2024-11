REP.FI, Pongracic scalpita: é pronto a rientrare in UECL

FirenzeViola.it

Tornare a collezionare minuti non è affatto semplice quando davanti hai due giocatori, la coppia Comuzzo-Ranieri, che stanno facendo così bene da rendere, numeri alla mano, la difesa della Fiorentina la terza migliore del campionato. Lo sa bene Marin Pongracic. Il difensore croato, convocato dalla sua nazionale, era stato acquistato come sostituto di Milenkovic, ma una serie di infortuni, uniti a un avvio di stagione poco brillante nella difesa a tre, ne hanno fortemente limitato l’impiego.

Tuttavia, come riportato da La Repubblica, l’attesa sembra ormai giunta al termine. L’ex Lecce è pronto a rimettersi in gioco, con l’obiettivo di mettere in difficoltà il proprio allenatore e conquistarsi un posto nella difesa a quattro. La sensazione è che Pongracic possa tornare gradualmente in condizione sfruttando le opportunità offerte dai match di coppa, come quello contro il Pafos in Conference League, cercando di ritrovare la brillantezza che lo aveva contraddistinto lo scorso anno.