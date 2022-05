REP. FI., Non accontentiamoci di un unico successo

La Repubblica Firenze sottolinea come le difficoltà siano state tante per Rocco Commisso ai suoi inizi con la Fiorentina, poi la rinascita con Vincenzo Italiano. E stasera i viola potrebbero raggiungere un traguardo importante quanto prestigioso: l’Europa, che non arriva dal 2016-17. I tre punti contro la Samp regalerebbero aritmeticamente la Conference League, ma attenzione perché la Fiorentina non si dovrà accontentare in quanto vincendo oggi raggiungerebbe una posizione valida per l'Europa League, da difendere poi all'ultima giornata.