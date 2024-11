REP. FI, La Viola suona bella musica: della Champions

FirenzeViola.it

Sulle pagine odierne de la Repubblica (ed. Firenze), il collega Giuseppe Calabrese analizza così il successo della Fiorentina a Como: "È bella la musica che suona questa Fiorentina. Tutti dietro al direttore Palladino, che con la sua bacchetta è stato capace di dare ritmo al campionato. [...] Ma sì, diciamolo senza paura, quest’anno la Champions può essere un obiettivo. E anche vincere un trofeo sembra meno impossibile di altre volte. Il merito è di un gruppo che non sbaglia una partita.

[...] La qualità, la convinzione, il gioco e pure l’umiltà. A un certo punto ieri Palladino non si è vergognato di mettere la difesa a cinque, dimostrando rispetto per il Como, che in quel momento stava spingendo, e un bel po’ di realismo. [...] Dunque avanti così, con quella musichetta in testa e facendo un passo dopo l’altro per costruire un sogno che abbia basi molto solide. Non c’è tempo per fermarsi a festeggiare. [...] Una settimana intensa che ci racconterà un po’ meglio cosa vuol fare da grande questa Fiorentina. Che intanto continua a suonare la sua sinfonia in campionato, e senza steccare mai".