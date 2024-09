REP. FI, L'opinione: "Gud personalità e leadership al top"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Che le cose erano cambiate lo abbiamo capito quando Kean si è avvicinato a Gudmundsson per battere il secondo rigore. L’islandese aveva già il pallone sotto il braccio, lo ha guardato senza muovere un muscolo, poi ha messo la palla sul dischetto e ha calciato. Gol e vittoria. Ma soprattutto una dimostrazione di grande personalità. Sia nei confronti del compagno, che del resto della squadra. Una leadership indiscussa. Se lo abbiamo aspettato con tanta frenesia un motivo c’era". Inizia così l'editoriale del giornalista Giuseppe Calabrese sulle colonne dell'edizione odierna di La Repubblica (Firenze). Calabrese continua analizzando la gara del Franchi anche al di là della singola prestazione di Gudmundsson: "Dentro questi primi tre punti ci sono tante storie che si intrecciano.

De Gea ha dimostrato che quel posto è suo, se lo merita. Anche Comuzzo è uno su cui si può contare. È vero, sul gol si è fatto fregare, ma è giovane e gli dobbiamo concedere anche di sbagliare. Finalmente anche Colpani ha tirato fuori qualche colpo del suo repertorio. Una partita in crescita, soprattutto nel secondo tempo. Di Gudmundsson abbiamo detto, esordio spettacolare, ma oltre a lui lì davanti c’è un attaccante vero. [...] Tra le cose buone della Fiorentina c’è anche il gioco. Una partita divertente, giocata a ritmi altissimi, con meccanismi ancora da perfezionare ma un’idea chiara, un’identità precisa. Se Palladino riuscirà in fretta a migliorare anche la fase difensiva, magari trovando una collocazione pure a Pongracic, questa squadra potrà pensare un po’ più in grande e togliersi qualche soddisfazione".