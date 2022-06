REP. FI., Italiano e il rinnovo: viola non hanno fretta

La giornata di ieri è trascorsa senza scossoni per la Fiorentina, con Italiano e la dirigenza in stretto contatto, ma senza l'annuncio ufficiale sull'allungamento del contratto che qualcuno aspettava. Secondo quanto riportato da La Repubblica (ed. Firenze) filtra ottimismo da ambo le parti per quanto riguarda la buona riuscita dell'affare, magari la firma potrà avvenire dopo il 15 giugno, data di scadenza della clausola. L'accordo fino al 2024 con opzione fino al 2025 sarà di pari passo con l'aumento dell'ingaggio, ma il club non ha fretta.

I viola cominciano a muoversi sul mercato, sondando alcuni nomi nei ruoli di terzino destro e regista. Per Torreira fino all'ultimo si proverà a fare un tentativo, molto difficile visto il no a una proposta di riscatto sostenibile dell'Arsenal. Il suo sostituto sarà Florian Grillitsch, seguito in passato anche dalla Roma. Ci sono perplessità sui troppi infortuni avuti, ma solo il tempo saprà dare risposte. Sembrerebbe anche che Veretout abbia manifestato l'intenzione di tornare alla Fiorentina, mentre sono Dodò, pista sempre più complicata, e Dubois i nomi buoni per la fascia.