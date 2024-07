REP.FI, Il primo allenamento a Preston tra pioggia e droni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'edizione fiorentina di Repubblica racconta il primo allenamento in terra inglese per la Fiorentina di Raffaele Palladino, partita ieri alla volta della mini-tournée che la vedrà protagonista contro Bolton, Preston e Hull City. La squadra si allena in una struttura che normalmente accoglie le giovanili del Preston North End Fc. Uno dei club inglesi più antichi, tra i 12 che fondarono la Football League quasi 150 anni fa. Il Deepdale Stadium è tra gli stadi più antichi del mondo.

La temperatura si aggira sui 18 gradi e il campo in cui si è allenata la Fiorentina è in erba naturale, in perfette condizioni. Qualche sorriso a seguito di una battuta nel discorso iniziale, poi via tra attivazione, scambi nello stretto, rapidità, una parte tattica. Un drone ha sorvolato il rettangolo di gioco e servirà allo staff tecnico per riprendere ogni movimento per essere poi analizzato con Palladino. La pioggia inglese non lascia scampo ma è quasi una carezza sui volti dei giocatori mentre il pallone scorre veloce ed è già tempo di tornare in albergo.